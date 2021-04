Ce membre du réseau des enseignants républicains demande le changement des actuels dirigeants

– L’heure est à la désignation d’un(e) coordonnateur(rice ) National (e) .

D’abord rappelons que la force d’un parti politique se lit à sa capacité de mobilisation des populations à la base et sa vigueur, dans l’élargissement de sa base au gré d’un recrutement massif et permanent.

En effet, à travers ses différentes structures, le parti doit présenter des stratégies et outils innovants de fonctionnement en vue de le rendre attractif et en synergie avec l’actualité, les enjeux de l’heure et les préoccupations de la société.

Si toutes les structures de l’APR réussissent à atteindre sans grandes difficultés cet objectif. Ce n’est pas le cas du RÉSEAU NATIONAL DES ENSEIGNANTS RÉPUBLICAINS, qui faute d’un responsable morale légitime et légalement désigné par le parti et son chef le Président Macky Sall, patauge dans une profonde léthargie pour ne pas dire une inertie totale.

Ce piteux spectacle d’une structure dédiée aux enseignants de la majorité et aujourd’hui en lambeaux a trop perduré pour ne pas être constaté par l’autorité suprême du parti . C’est fort de ce constat que la coordination départementale du Réseau des Enseignants Républicains de Fatick interpelle le parti , à travers cet important rappel : la désignation d’un coordonnateur national est un aujourd’hui la seule solution pour

– débloquer la situation

– mettre à contribution les enseignants de la majorité

– stopper cette énorme vague de défections des enseignants de l’APR au profit du parti Pastef.

Sachant que la politique doit être au service de la communauté, mettre à contribution la frange la plus proche des populations, je veux nommer les enseignants est aujourd’hui un impératif.