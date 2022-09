Adama Gaye : « Non à l’effacement des crimes financiers contre l’Etat »

Comme pressés par des contingences invisibles, des acteurs de la scène politique, élargis à des forces de la société civile, ne trouvent rien de plus urgent que de décréter l’absolution des crimes financiers lourds, commis par des symboles reconnus de la classe politique.

Comme s’il y avait un feu dans la case. Comme s’il fallait tout arrêter pour ne s’occuper que de ça. L’absolution, par tous les moyens, semble être la mission que s’assignent des intervenants soudain décidés à se poser en intercesseur pour que le Sénégal passe à autre chose. Comme si pardonner aux personnes qui ont pillé la nation, vidé ses coffres, les unes en la fuyant pour échapper à la Justice, les autres par des micmacs judiciaires, tel un Bibo Bourgi, libéré pour une fausse maladie grâce à son avocat, un certain Leyti Ndiaye, qui joue de ses liens avec Macky Sall. Il y a aussi les condamnés, judiciairement pris dans la nasse du droit pour leurs saccages financiers dans les institutions de la République, y compris dans quelque grande mairie.

La culture de l’effacement des détournements et du rapt, dont la conséquence la plus visible est la faillite du pays, a atteint un tel degré de prégnance qu’on entend maintenant des voix s’élever pour vouloir l’étendre à des délinquant (e) s, en place dans le pouvoir actuel. Le plus visible parmi eux n’est autre que Macky Sall, le chef suprême des voleurs du pays.

C’est dans cette logique que s’inscrit hélas la récente sortie d’un Boubacar Camara, peu inspiré en l’occurrence, qui invite le monde politique à « faciliter’ le départ de Sall, en lui faisant miroiter, en quelque sorte, un quitus fiscal bâti sur l’oubli de ses milliers de milliards de ressources financières, foncières, naturelles piqués des caisses du Trésor public, qu’il se prépare à laisser exsangue.

Alioune Tine, le très léger, pour ne pas dire irresponsable, « Niak) Jom-Afrika Center, s’y mêle lui-aussi, qui mélange pêle-mêle les combattants de la démocratie, adversaires assumés du régime kleptocratique de Macky Sall, avec des fuyards, qui n’ont quitté le Sénégal que pour trouver un havre de refuge pour y blanchir les fruits de leurs crimes financiers contre le peuple Sénégalais.

Même d’éminents animateurs de télévision ne résistent pas à l’envie de rejoindre la curée, pour, dans un méli-mélo sans tête ni queue, presque les larmes aux yeux, militer, comme cela a été entendu récemment, pour le retour d’exil de Bibo Bourgi, Karim Wade et, tenez-vous bien, votre serviteur -qui n’a rien à se reprocher!

Entendre hier Alioune Tine se répandre dans les médias publics pour y déployer son douteux œcuménisme afin que Vieux Aïdara (un des pilleurs alliés au gang de Wade fils au temps de sa splendeur de Ministre du ciel et de la terre) puisse rentrer d’exil, n’est donc que la suite logique d’une vaste campagne d’endormissement de la population Sénégalaise. Il a osé couvrir sa résistible, son illégale, démarche en me faisant part de ce qu’il appelle une mission pour le retour des exilés au pays…tout en faisant semblant d’oublier qu’il n’est que dans un projet de blanchiment des crimes commis par des individus ayant fui le Sénégal pour échapper aux sanctions pénales de ce qui fut la commission de répression de l’enrichissement illicite (Crei).

Bien évidemment, la presse nationale, toujours adepte des solutions bancales, partie prenante des coups fourrés, et jamais capable de recul pour une analyse froide des enjeux et des questions fondamentales, n’a pas raté l’occasion de jouer, elle-aussi, sa partition dans ce qui est une grande œuvre de blanchiment des capitaux de la nation.

C’est la raison pour laquelle elle est l’amplificatrice de l’antienne autour de l’adoption d’un projet de loi, qu’elle appelle de tous ses vœux, pour offrir une immunité -ou impunité, c’est du pareil au même- au double cas politique que le peuple surveille; Karim Wade et Khalifa Sall.

Le Sénégal est tombé tellement bas entre les mains des corsaires, du pouvoir et de l’opposition qui se définissent comme sa classe politique, qu’on peut, sans risque de se tromper, penser que l’ultime coup fatal serait la validation de l’absolution des pilleurs qui y sont identifiés -dans certains cas jugés et condamnés.

Qu’on ne me dise pas que le sauvetage de la démocratie vaut des accommodements de cette nature. Ou encore que fermer les yeux sur les vastes destructions financières (notamment les crimes commis à l’Onas par le détournement du Plan décennal de lutte contre les inondations) serait un acte de grandeur à verser au titre de la construction nationale.

Accepter que les criminels s’étant repus à partir des subsides de l’Etat, les ayant saccagés, ou ne pas engager une traque contre leurs alliés, qu’on retrouve dans leurs familles, leurs alliés politiques, le patronat comme chez les chefaillons religieux, c’est sonner la mort du projet démocratique dans notre pays.

Les nations qui ont réussi leur progrès, leur développement et leur démocratisation n’ont jamais lésiné sur le respect de normes strictes applicables à toutes et tous, au nom de la culture de l’intérêt général et celui de la pérennité de leurs entités étatiques.

C’est dire que je refuse toute facilité accordée aux politicien (ne) s trempé (e) s dans des crimes. Non à l’effacement des coups qu’ils ont porté au pays. Non au retour d’exilés voleurs. Oui à la rigueur pour jeter les bases d’un nouveau départ. Non à toute condescendance, ni à un oubli, qui ferait passer par pertes et profits le plus grand chantier de pillage du Sénégal, qui n’est pas seulement que l’œuvre de Macky Sall mais se trouve encouragé par les complices qui veulent fermer, sans compte rendu, le chapitre de son passage à la tête du pays.

L’urgence, ce n’est pas de pardonner des voleurs ni de mélanger les genres pour faire revenir dans ce pays les prétendus exilés qui ne sont rien d’autre que des voleurs sachant ce qu’ils ont fait et qui les a fait fuir.

Valider le plan de liquidation des crimes financiers et politiques contre le Sénégal par des politicien (ne) s, serait une grande trahison. Ne tombons pas dans les sentiments.

Adama Gaye

Opposant en exil