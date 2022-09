Présidentielle…Ansoumana Dione cherche 500 millions pour 2024

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), par ailleurs, Leader du Mouvement « Jaamu Askan wi », le Serviteur du peuple, prépare activement sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. En effet, il vient de lancer, ce jeudi 08 septembre 2022, un Fonds d’appui, sur la plateforme « Kopar express », avec un objectif de collecter la somme de cinq cent millions de francs CFA, d’ici au 08 septembre 2023. Après plus de deux décennies au service exclusif de personnes souffrant de troubles mentaux, Ansoumana DIONE demeure et reste convaincu de sa victoire à cette présidentielle de choix, écartant, de fait, tous les acteurs de la classe politique. Ainsi, il invite tout citoyen épris de rupture, au plan politique, de lui apporter sa contribution financière, pour Sénégal pour tous, de paix et de justice, pour notre développement économique et social, après un Programme visant à bâtir le citoyen. Ci-dessous, la plateforme dite « Kopar express », pour la candidature d’Ansoumana DIONE en 2024.