Adoption du budget 2026 du Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à celles de la Culture, de la Communication et des Affaires économiques, a adopté, vendredi 7 novembre, le projet de budget 2026 du Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, présenté par le ministre Alioune Sall.

Évalué à 81,063 milliards FCFA, ce budget s’inscrit dans la mise en œuvre de la Vision 2050, portée par l’Agenda National de Transformation et le New Deal Technologique, qui ambitionnent de bâtir « un Sénégal souverain, juste et prospère ».

Alioune Sall a souligné que ce budget repose sur quatre axes prioritaires : la modernisation du secteur de la communication (13,6 milliards FCFA), le renforcement de la souveraineté numérique (33,8 milliards FCFA), le développement de l’économie numérique et de l’innovation (20,5 milliards FCFA) ainsi que la revitalisation du secteur postal (12,6 milliards FCFA).

Selon le ministre, ces orientations traduisent la volonté du gouvernement d’utiliser le numérique comme un levier de souveraineté, de compétitivité et d’inclusion, au service d’une administration moderne, transparente et connectée.

Les travaux budgétaires se poursuivront ce samedi 8 novembre à partir de 9 heures, avec l’examen du budget du Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public.