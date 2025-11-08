Liberté provisoire pour Badara Gadiaga : Le parquet s’y oppose

Le parquet a émis un avis défavorable à propos de la demande de liberté provisoire introduite par les avocats de Badara Gadiaga. Ainsi le sort du chroniqueur de la TFM est entre les mains du Doyen des juges, qui doit trancher.

Libération, qui donne l’information, rappelle que les conseils de Gadiaga avaient introduit leur requête à la suite de l’audition au fond de leur client. Celui-ci a été placé sous mandat de dépôt en juillet dernier. Il est poursuivi, notamment, pour diffusion de fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs et offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République.

Badara Gadiaga a contesté ces accusations aussi bien lors de son audition à la Division spéciale de cybersécurité, à la suite de son arrestation, qu’au moment de son audition au fond.