Seydina Mouhamadou M. Diallo (Noo Lank) : « Le préfet de Dakar persiste dans l’arbitraire »

Le préfet de Dakar, Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye, s’illustre encore une fois, selon le juriste et secrétaire général du mouvement Noo Lank, Seydina Mouhamadou Malal Diallo, par une pratique devenue systématique : attendre la dernière minute pour imposer des changements d’itinéraire ou menacer d’interdire des manifestations pacifiques, en violation flagrante des textes qui encadrent la liberté de réunion.

Dans une déclaration rendue publique, Malal Diallo dénonce une attitude qui, dit-il, « traduit une politisation indigne et inquiétante de l’administration territoriale et un mépris constant pour les principes de neutralité et de légalité administrative : du banditisme administratif ».

Il rappelle que les articles 8 et 10 de la Constitution garantissent les libertés publiques, notamment la liberté de réunion et de manifestation, encadrée par la loi n°78-02 du 29 janvier 1978 relative aux réunions. L’article 14 de cette loi précise que « l’autorité administrative ne peut interdire une réunion publique que s’il existe une menace réelle de troubles à l’ordre public et si elle ne dispose pas des forces de sécurité nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens ».

Or, souligne le SG de Noo Lank, dans les faits, le préfet s’éloigne de plus en plus de ce cadre légal pour agir selon des considérations politiques, au détriment du droit et des libertés fondamentales.

Seydina Mouhamadou Malal Diallo cite également la jurisprudence sénégalaise, rappelant que la Cour suprême s’est déjà prononcée à plusieurs reprises pour annuler des arrêtés préfectoraux similaires. Dans l’affaire Alioune Tine c/ État du Sénégal (13 octobre 2011), le juge administratif avait estimé que l’autorité ne peut se contenter d’évoquer des difficultés d’encadrement sécuritaire sans établir une menace réelle à l’ordre public. De même, dans l’affaire Assane Bâ et autres c/ État du Sénégal (23 mai 2019), la haute juridiction avait annulé l’arrêté du préfet de Dakar interdisant un sit-in pour des motifs jugés hypothétiques.

Ces deux arrêts, selon Malal Diallo, traduisent une jurisprudence constante et protectrice des libertés publiques : le pouvoir de police doit être exercé dans le respect strict de la loi et des droits fondamentaux.

« En multipliant les décisions arbitraires et en méconnaissant cette jurisprudence, le préfet Mouhamadou Blondin Ndiaye foule aux pieds la légalité administrative et trahit le principe qu’il est censé incarner », dénonce le juriste.

Le secrétaire général de Noo Lank appelle le collectif Niakhtou National à maintenir sa manifestation sur le lieu initialement prévu, considérant que « les motifs fallacieux invoqués par le préfet ne sauraient suffire à piétiner une liberté fondamentale garantie par la Constitution et la loi ».

Et de conclure : « Si le préfet persiste à ignorer les textes qui le régissent, nous aurons légitimement le droit de braver ces arrêtés manifestement illégaux, conformément aux principes de la résistance démocratique face à l’arbitraire administratif pour des raisons politiques. »