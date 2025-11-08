Huit mois de détention sans audition : le Forum du Justiciable dénonce une violation des droits de Farba Ngom

Voilà plus de huit mois que l’ancien député Farba Ngom est placé sous mandat de dépôt dans le cadre d’une enquête menée par le Pool Judiciaire Financier. Pourtant, selon le Forum du Justiciable, aucune audition sur le fond n’a encore eu lieu, et l’intéressé n’a toujours pas été confronté aux faits précis qui lui sont reprochés.

Dans un communiqué rendu public, Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, alerte sur ce qu’il qualifie de « violation flagrante du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable ». Il rappelle que ce droit est garanti à la fois par la Constitution sénégalaise et par les conventions internationales ratifiées par le Sénégal.

« Le maintien prolongé de Farba Ngom en détention sans qu’il ne soit entendu sur le fond de son dossier pose un sérieux problème de respect des droits de la défense », déplore Babacar Ba. Le Forum du Justiciable invite ainsi les autorités judiciaires à accélérer la procédure afin de garantir un traitement équitable et conforme aux principes de l’État de droit.