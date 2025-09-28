Aéroport : Arrestation d’une mule avec un kilo de cocaïne

La Division opérationnelle de l’OCRTIS a interpellé, le 26 septembre 2025, une passagère en partance pour Praia en possession d’un kilogramme de cocaïne soigneusement dissimulé.

Selon les autorités, la suspecte a été remise aux agents de l’OCRTIS par le commissariat spécial de l’aéroport après une fouille corporelle lors de l’embarquement. Les policiers ont découvert deux sachets en tissu contenant une poudre blanche cachés dans une sacoche attachée à sa taille. Les analyses ont confirmé qu’il s’agissait bien de cocaïne, pour un poids total d’un kilo.

La femme arrêtée a nié être la propriétaire de la drogue. Son passeport, sa carte consulaire, sa carte d’identité, 200 euros, 1 500 F CFA et un iPhone XR ont été saisis.

Placée en garde à vue, elle est poursuivie pour association de malfaiteurs, détention et tentative d’exportation de cocaïne. L’enquête est toujours en cours.