Aéroport de Tunis…Les vols de bagages persistent encore et encore

Personne ne semble capable d’arrêter ce fléau et de mettre fin aux agissements d’une certaine vermine qui ronge l’aéroport de Tunis Carthage et qui dévalise ses usagers. Personne ne semble être en mesure de procéder à la lecture des enregistrements des caméras de surveillance, pourtant nombreuses, placées çà et là, pour dissuader les voleurs de bagages, mais qui ne dissuadent personne, en fin de compte.

Un énième vol a eu lieu, ce week end, à l’aéroport de Tunis Carthage, et une énième victime, douloureusement saignée. Il s’agit cette fois-ci d’une femme qui avait cru bon voyager sur les lignes qataries, pour fuir les vols de bagages sur les avions de Tunisair. Et elle s’est trompée, car les vols se passent au sol, et non point dans les appareils.

Elle a eu la mauvaise surprise de trouver sa valise dévalisée, et délestée de tout ce qui avait de la valeur.

La valeur globale des objets volés est estimée à 4000 DT.

avec tunisienumerique