Affaire ASER : Jean Michel Sène répond à Thierno Alassane Sall

Dans le cadre de la mise en service de 40 localités lors de la première phase du partenariat entre l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) et AEE Power EPC, Jean Michel Sène, directeur général de l’ASER, s’est exprimé le mardi 19 août 2025 en début de soirée dans la commune de Mangaroungou, département de Goudomp.

Interrogé sur les allégations de Thierno Alassane Sall, qui évoque un détournement présumé de 37 milliards de FCFA au sein de l’ASER, Jean Michel Sène a dénoncé des « contre-vérités » et des accusations sans fondement. « Thierno Alassane Sall n’a qu’à préciser qui a détourné les 37 milliards. Qu’il dise clairement que Jean Michel Sène a détourné 37 milliards. Laissez-le raconter des contre-vérités. Nous, nous restons concentrés sur l’action pour mettre en service 360 autres localités d’ici fin 2025, afin d’atteindre l’objectif de 400 localités sur un total de 1 700 ciblées », a-t-il déclaré dans des propos repris par Seneweb.