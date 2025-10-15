Affaire ASER : Thierno Alassane Sall annonce une plainte au PJF

Le député Thierno Alassane Sall relance le dossier explosif de l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) et de la société AEE Power EPC. Dans une publication sur Facebook, le leader de la République des Valeurs a annoncé qu’il déposera une plainte ce jeudi 16 octobre à 10h, auprès du Pool judiciaire financier, concernant le marché d’électrification de plusieurs localités rurales attribué à l’entreprise espagnole.

« En ma qualité de député à l’Assemblée nationale, je déposerai une plainte, ce jeudi 16 octobre à 10 heures, auprès du Pool judiciaire financier, dans le cadre du marché d’électrification rurale attribué à AEE Power EPC par l’ASER », a-t-il écrit.