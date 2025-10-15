Le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 15 octobre 2025

Le Conseil des Ministres, présidé ce mercredi 15 octobre 2025 par Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République, a mis l’accent sur la préparation de l’équipe nationale de football pour la Coupe du Monde 2026, l’accélération des programmes de construction de logements, le renforcement du dialogue social et la promotion d’une économie nationale souveraine et durable. Plusieurs décisions importantes en matière de gouvernance, d’éducation et de nominations ont également été prises.