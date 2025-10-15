Assemblée nationale : une nouvelle session placée sous le signe du dialogue et des réformes

L’Assemblée nationale a ouvert, ce mercredi, sa session ordinaire unique pour l’année 2025-2026. Le président de l’institution, El Malick Ndiaye, a placé cette rentrée parlementaire sous le signe de la consolidation des acquis et de l’approfondissement des réformes institutionnelles.

“Cette nouvelle session sera celle du dialogue, de l’innovation et de l’espoir démocratique”, a-t-il déclaré lors de la séance d’ouverture.

Parmi les priorités annoncées figurent le lancement de la chaîne de télévision parlementaire, l’adoption du plan stratégique 2025-2029 ainsi que la mise en place d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables.

El Malick Ndiaye a également évoqué la finalisation de la transformation numérique de l’Assemblée, le renforcement du dialogue citoyen permanent et la création d’une plateforme électronique sécurisée destinée à fluidifier les échanges entre le Parlement et l’exécutif.

Revenant sur le bilan de la précédente session, le président de l’Assemblée a rappelé que la 15e législature, installée en décembre 2024, a adopté 21 lois, adressé 478 questions écrites au gouvernement et tenu deux séances de questions d’actualité, avec un taux de présence de 85 % en commission et de 74 % en plénière.

Il a notamment salué l’adoption, en août 2025, de quatre lois majeures : la création de l’OFNAC, la déclaration obligatoire de patrimoine, la protection des lanceurs d’alerte et la loi sur l’accès à l’information publique.

“Ces réformes traduisent notre engagement collectif à renforcer la transparence et à promouvoir une gouvernance éthique et responsable”, a souligné El Malick Ndiaye.

Enfin, il a mis en avant la dynamique retrouvée de la diplomatie parlementaire, marquée par la visite du président de l’Assemblée nationale du Vietnam et la signature d’accords bilatéraux avec plusieurs partenaires internationaux.