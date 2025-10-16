Souveraineté énergétique…Ousmane Sonko imprime sa marque

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, lors du Conseil des ministres du mercredi 15 octobre 2025, une initiative majeure visant à accélérer la transition énergétique et industrielle du Sénégal. Cette décision intervient dans un contexte de forte attente nationale autour de l’exploitation des ressources gazières et de la nécessité de maîtriser le coût de l’électricité pour les ménages et les entreprises. Le gouvernement matérialise ainsi sa volonté d’utiliser le gaz comme pilier de sa souveraineté énergétique.

Pour piloter cette ambition, un Comité national dédié à la stratégie “Gas-to-Power”, “Gas-to-Industrie” et “Gas-to-X” sera créé et placé sous la supervision directe de la Primature. Cette structure centralisée aura pour mission principale d’assurer la coordination des décisions stratégiques, de garantir les arbitrages financiers indispensables, notamment pour la Senelec, et de formuler des propositions assurant la soutenabilité financière et environnementale du futur modèle énergétique national.

L’un des aspects les plus significatifs de cette annonce réside dans le choix du gouvernement d’opter pour un financement souverain de plusieurs projets énergétiques et infrastructurels d’envergure. Sont concernés des actifs cruciaux tels que le Réseau gazier du Sénégal (RGS), ainsi que les développements des champs gaziers et pétroliers de Yakaar-Teranga, Sangomar et le Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Cette approche sera également étendue à d’autres secteurs jugés stratégiques, notamment l’hydraulique, les agropoles, le portuaire et l’aéroportuaire, signalant une reprise en main des leviers de développement par l’État.

Cette nouvelle orientation stratégique est motivée par un objectif clair : garantir d’ici 2026-2027 une production d’électricité qui soit à la fois plus propre, moins coûteuse et majoritairement alimentée par des ressources nationales. L’ambition est de faire du gaz « une ressource stratégique au service de la souveraineté énergétique, de la réduction du coût de l’électricité et du renforcement de la compétitivité nationale », selon les termes du Premier ministre Ousmane Sonko.

L’initiative se déploie alors que la question du coût de l’électricité est particulièrement sensible. Dans un environnement où les prix de l’énergie continuent d’augmenter, des mouvements sociaux, tel que Noo Lank, ont récemment annoncé leur intention d’organiser des marches pour protester contre l’impact de ces hausses sur le pouvoir d’achat des Sénégalais. Le gouvernement semble ainsi vouloir répondre à l’urgence sociale par une action structurelle et de long terme.

Les autorités ciblent explicitement la baisse du coût de l’électricité comme un levier direct pour améliorer le quotidien des citoyens et soutenir l’économie. Parallèlement, la stratégie « Gas-to-Industrie » vise l’amorce d’une politique industrielle durable, utilisant le gaz comme intrant énergétique compétitif pour transformer l’économie et créer de la valeur localement.

Si l’annonce de ces mesures est accueillie favorablement comme un signal fort de l’engagement du régime à exploiter ses ressources nationales, leur succès reposera désormais sur la rapidité et l’efficacité de leur mise en œuvre. La concrétisation de ces objectifs, dans des délais raisonnables, sera essentielle pour valider la crédibilité de cette nouvelle offensive sur la souveraineté énergétique.

La création de ce Comité national et l’adoption du financement souverain marquent une accélération significative dans l’approche du Sénégal pour exploiter son potentiel gazier. Le défi pour le gouvernement réside désormais dans la transformation de ces décisions politiques en résultats tangibles, notamment la baisse effective du coût de l’électricité et l’enclenchement de la politique industrielle promise.

