Présidentielle au Cameroun : Issa Tchiroma Bakary dénonce un « mécanisme de falsification »

Dans une déclaration solennelle diffusée ce mardi 15 octobre 2025 sur les réseaux sociaux, Issa Tchiroma Bakary, candidat à la présidentielle et leader du Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC), a accusé certains services administratifs d’avoir mis en place « un mécanisme de falsification des résultats » du scrutin.

L’ancien ministre de la Communication affirme que son parti détient des procès-verbaux authentiques, issus des bureaux de vote, qui seraient en contradiction avec ceux transmis par Elections Cameroon (ELECAM) aux niveaux départementaux. « Des procès-verbaux signés et publiés dans des centaines de bureaux témoignent d’une volonté claire et irréfutable », déclare-t-il, avant de dénoncer « une manipulation organisée des documents officiels ».

Issa Tchiroma Bakary interpelle directement les institutions républicaines chargées de la supervision électorale — notamment ELECAM, l’administration territoriale, les magistrats et le Conseil constitutionnel — qu’il appelle à faire preuve d’« impartialité et de responsabilité historique ». Selon lui, toute divergence entre les procès-verbaux originaux et ceux des instances centrales doit être immédiatement vérifiée avant toute proclamation officielle.

« Si des doutes pèsent sur l’intégrité d’un PV centralisateur, il est du devoir des autorités compétentes d’en instruire la vérification et, le cas échéant, de suspendre toute proclamation fondée sur des documents entachés de fraude », a-t-il insisté.

Le président du FSNC s’adresse également aux magistrats siégeant dans les commissions départementales : « Votre rôle n’est pas de protéger des procédures opaques, mais de garantir la sûreté de la voix souveraine du peuple. » Il les exhorte à exiger la confrontation des pièces et l’audition des témoins, au lieu de se retrancher derrière la formule selon laquelle « seul le PV central d’Elecam fait foi ».

Dans le même message, Issa Tchiroma Bakary en appelle à la communauté internationale et aux missions d’observation électorale, les invitant à ne pas garder le silence face aux « signes manifestes de falsification ». Il les encourage à user de leur influence pour prévenir toute dérive et garantir la transparence du processus.

Le candidat du FSNC met enfin en garde ceux qu’il accuse d’orchestrer la manipulation des résultats : « Vous pouvez retarder la reconnaissance de la vérité, vous ne pourrez pas l’effacer. » Il affirme que son parti détient les preuves nécessaires pour contester toute proclamation qu’il jugerait illégitime.

Dans sa conclusion, Issa Tchiroma appelle toutes les forces vives de la Nation — partis politiques, société civile, églises, syndicats et médias indépendants — à s’unir pour exiger « la transparence et la loyauté » dans la proclamation des résultats.

« L’avenir du Cameroun se joue aujourd’hui : que la volonté du peuple soit respectée, que la loi et la justice prévalent. Vive la République, vive le Cameroun. »