Un enfant de 8 ans disparaît…son corps retrouvé dans une forêt

Fabian, 8 ans, avait disparu vendredi à Güstrow, en Allemagne, après avoir quitté l’appartement de sa mère.

L’enfant n’avait pas sur lui son téléphone portable. Ne le voyant pas rentrer, sa maman avait donné l’alerte.

Un vaste dispositif de recherche avait été déployé dont 200 policiers, des plongeurs et des chiens renifleurs.

Le corps sans vie de l’enfant a finalement été découvert mardi matin par des promeneurs dans une forêt de Klein Upahl, au sud de Güstrow.

L’endroit où il a été trouvé est près de la maison du père de Fabian.

Des chiens renifleurs avaient suivi la piste du garçon jusqu’à la gare routière de Güstrow, à un arrêt de bus près de Zehna, où vit le père. Le chien y avait trouvé une piste qui s’était perdue dans la forêt voisine.

Une autopsie sera pratiquée ce mercredi pour déterminer les causes de sa mort.

