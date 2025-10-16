Extorsion de fonds : Le rappeur 10 000 Problèmes et Lamine Kangam arrêtés

Sale temps pour le rappeur Mohamed Fall alias « 10 000 Problèmes », et l’influenceur Lamine Kangam. Selon des informations exclusives de Seneweb, ils ont été arrêtés par la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar.

À travers des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, les deux hommes accusaient Serigne Abdoulaye Faye d’être un homosexuel. Lamine Kangam affirmait aussi que le marabout aurait eu des relations contre nature avec de jeunes garçons, sous prétexte de les rendre millionnaires.

Face à ces accusations, le plaignant a contacté les deux influenceurs pour leur demander de supprimer les vidéos. En réponse, Mohamed Fall et Lamine Kangam auraient exigé puis encaissé la somme de 1 300 000 F CFA.

Cependant, malgré ce paiement, Serigne Abdoulaye Faye a constaté que les deux influenceurs n’avaient pas respecté leur engagement.

Plus tard, le rappeur 10 000 Problèmes et son complice auraient de nouveau réclamé la rondelette somme de 10 millions F CFA pour retirer définitivement les vidéos en question.

C’est dans ces circonstances que le marabout a décidé de saisir la justice pour laver son honneur et échapper aux griffes de ses présumés maîtres chanteurs.

La Sûreté urbaine a ainsi arrêté les deux suspects pour diffusion de fausses nouvelles, chantage et extorsion de fonds.

Seneweb