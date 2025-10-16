Aliou Sall met en garde : «Ne réveillez pas un lion qui dort»

L’expression est de Macky Sall. Aliou Sall, frère de l’ancien chef de l’État, l’a empruntée à l’attention du régime actuel. «Ne réveillez pas un lion qui dort», a repris l’ancien maire de Guédiawaye face à ses partisans, ce mercredi.

Les Échos, qui donne l’information reprise par Seneweb, indique que l’ex-édile avait organisé cette rencontre pour remercier ces derniers de leur soutien lors de son placement en garde à vue, avec son épouse, pour une affaire de blanchiment d’argent présumé. Le couple a obtenu la liberté provisoire après avoir cautionné 240 millions de francs CFA.

Face à ses militants, Aliou Sall a déclaré, selon Les Échos, que «les nouvelles autorités se trompent si elles croient avoir en face des poltrons». La même source rapporte qu’il a enchaîné en clamant que «peu d’individus parmi ceux qui gouvernent [actuellement le pays] peuvent se targuer de [leur] trajectoire pour tout ce qu[‘ils ont] réalisé et enduré dans ce pays».