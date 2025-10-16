Affaire Soya Diagne : Une vieille plainte refait surface

Alors qu’il est attendu dans le bureau du Doyen des juges, ce jeudi, pour sa première comparution dans l’affaire de diffusion de fausses nouvelles qui lui vaut une garde à vue, Soya Diagne est visé par une nouvelle plainte. Il s’agit en réalité d’un vieux dossier, qui a été dépoussiéré. L’auteur ? Souleymane Diallo Bâ d’Agrofood Industries. Motif ? Une commande de lait non réglée en totalité.

D’après L’Observateur, qui donne l’information, Soya Diagne, sous la casquette de président du GIE «Sigma Ferraille», une structure spécialisée, notamment, dans le négoce, le courtage et la sous-traitance, avait commandé au plaignant du lait pour un montant de 23 millions 925 mille francs CFA. «Après livraison complète de la commande, rappelle le journal, le mis en cause aurait remis [au plaignant] la somme de 5 millions de francs CFA, laissant un solde impayé de 18 millions 925 mille.»

Le représentant d’Agrofood Industries avait à l’époque saisi la DIC d’une plainte pour escroquerie. Soya Diagne, rapporte L’Observateur, avait refusé de répondre à certaines questions des enquêteurs, estimant que l’affaire a été classée sans suite. Souleymane Diallo Bâ est revenu à la charge, mais en saisissant cette fois-ci la Sûreté urbaine, qui a placé le mis en cause en garde à vue pour diffusion présumée de fausses nouvelles.