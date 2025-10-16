Thiès : Deux usines visitées par 20 braqueurs cagoulés…50 millions emportés

Une vingtaine d’hommes cagoulés et lourdement armés ont attaqué les usines CIMAF et CBMI, situées à Allou Kagne, dans la région de Thiès, dans la nuit de dimanche à lundi. La première produit du ciment, la seconde, propriété chinoise, fournit diverses prestations dans le domaine de la construction.

L’Observateur, qui donne l’information reprise par Seneweb, précise que les malfaiteurs ont commencé par CIMAF. Munis de leurs machettes, couteaux, fusils de chasse et pistolets, ils ont investi l’usine, ligoté les vigiles et grièvement blessé le chef de poste avant de s’en servir comme guide pour un tour des bureaux.

«Pendant près d’une heure, expliquent des témoins, les cambrioleurs ont méthodiquement fouillé et pillé toutes les pièces, sans pour autant trouver de l’argent à emporter», rapporte le quotidien d’information.

Les assaillants choisissent alors de visiter l’usine CBMI où loge le personnel chinois, avec l’espoir de trouver de l’argent à emporter. Ils seront servis, selon la même source : «Ils ont neutralisé les gardiens avant de pénétrer dans les logements. C’est finalement dans le bureau du chef [du chantier] que les criminels ont localisé un coffre-fort contenant 50 millions de francs CFA. Après s’en être emparés, ils ont disparu dans la nature, laissant derrière eux un personnel traumatisé et des vigiles toujours entravés.»

La gendarmerie de Pout s’est déployée sur les lieux peu après le départ des cambrioleurs et a ouvert une enquête, conclut L’Observateur.