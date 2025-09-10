Affaire de drogue : Dame Amar condamné !

Le verdict est tombé dans l’affaire Dame Amar, poursuivi pour détention et usage de drogue. Alors que le parquet avait requis deux ans de prison dont six mois ferme, le tribunal a finalement condamné l’homme d’affaires à un mois de prison ferme.

Selon des informations rapportées par plusieurs médias, le tribunal a également ordonné la restitution des véhicules ainsi que des 2 millions de FCFA qui avaient été saisis et présentés comme destinés à corrompre les policiers.

Pour rappel, dans la nuit du 1er au 2 septembre, Dame Amar, âgé de 35 ans, a été interpellé à son appartement du Plateau, à Dakar. L’homme d’affaires, déjà condamné dans l’affaire Hiba Thiam, est soupçonné d’être impliqué dans une nouvelle affaire de drogue. Quatre autres personnes, dont sa compagne d’origine marocaine, ont également été arrêtées lors de l’opération menée par la Brigade régionale des stupéfiants de Dakar.q

Les forces de l’ordre ont saisi 100 grammes de skunk, 10 grammes de haschich, du matériel de consommation de drogue, neuf téléphones portables, des bijoux en or et quatre véhicules de luxe. Le chauffeur de Dame Amar a également été interpellé pour « tentative de corruption. »