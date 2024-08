Affaire de véhicule : L’ONAS dément Cheikh Dieng

Lors de sa conférence de presse tenue le vendredi 16 aout 2024, l’ancien DG de l’ONAS, Monsieur CHEIKH DIENG, a affirmé que le véhicule qui a été mis à sa disposition par une entreprise travaillant pour le projet du Collecteur Hann-Fann de l’ONAS et immatriculé à son nom a été acquis dans le cadre dudit projet.

𝐋’𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥’𝐀𝐬𝐬𝐚𝐢𝐧𝐢𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐮 Sénégal dément 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐥𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐜𝐞𝐭𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐜𝐚𝐫 𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭 𝐇𝐚𝐧𝐧-𝐅𝐚𝐧𝐧 𝐧𝐞 prévoit 𝐧𝐮𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐭𝐢𝐩𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐭 𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐲 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐟𝐬 𝐥𝐚 possibilité d’acquérir 𝐮𝐧 véhicule 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐃𝐆 𝐬𝐨𝐮𝐬 𝐪𝐮𝐞𝐥𝐪𝐮𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐜𝐞 𝐬𝐨𝐢𝐭.

Pour rappel, le Projet de renouvellement du Collecteur Hann-Fann, de 100 km de réseaux secondaires et tertiaires, avec acquisition d’équipements spécifiques de diagnostic et de curage, est un moyen développé avec l’approche partenariat public privé (PPP). Il comporte trois composantes que sont :

𝐀. 𝐋𝐚 𝐅𝐨𝐮𝐫𝐧𝐢𝐭𝐮𝐫𝐞 d’équipement 𝐞𝐭 matériels spécifiques 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝’𝐞𝐱𝐩𝐥𝐨𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.

B. Le Renouvellement intégral du collecteur Hann-Fann ;

C. Le Renouvellement de 100 km de réseaux secondaires et tertiaires.

Les équipements fournis par la composante A portent sur 08 véhicules Pick-up, 28 camions hydrocureurs, des camions bennes, camions grues, camions citernes, du matériel d’inspection et de diagnostic réseaux, du matériel de génie civil, de l’outillage et du matériel d’égoutiers, des équipements de pompage.

Toutes ces acquisitions, y compris les véhicules pick-up, sont totalement et strictement dédiées aux activités de renforcement de l’exploitation. Et chaque article fait l’objet d’un poste de prix avec numéro sur le cadre de devis.

Le projet ne prévoit aucun véhicule ni pour le Directeur général ni pour les membres de l’Unité de gestion du projet (UGP). Le Directeur du Projet, le Chef du projet et les autres membres de l’équipe du projet ne disposent pas non plus de véhicule sur ce projet. Affirmer que l’ONAS peut acquérir un tel véhicule, dont prix est estimé à 80 millions de Francs CFA au moins dans ses projets pourrait nuire à l’image de l’office vis-à-vis de ses partenaires financiers.

L’ONAS réfute donc les propos de Monsieur Cheikh DIENG tendant à faire croire que le véhicule qu’il a reçu a été acheté dans le cadre du projet Hann-Fann. Une telle acquisition serait techniquement et légalement impossible. D’ailleurs, l’ONAS se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires nécessaires en cas de fausse déclaration à son encontre.

La nouvelle Direction Générale de l’ONAS tient à préciser qu’elle appliquera rigoureusement les règles et procédures telles qu’elles sont prévues par les textes et veillera à la conduite diligente, transparente et efficace des projets.

La liste de tout le matériel roulant acheté dans le cadre de ce projet est disponible.

Dans les prochains jours, l’Office National de l’Assainissement et les autres structures du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement reviendront sur le processus de passation des marchés.

Fait à Dakar le 18 Aout 2024

La cellule de Communication