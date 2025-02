Affaire des 1000 milliards : L’activiste Ardo Gningue saisit la justice

L’activiste Ardo Gningue a saisi, ce lundi 10 février, le Procureur de la République près du Parquet Financier d’une plainte demandant l’ouverture d’une enquête sur un compte bancaire contenant plus de 1 000 milliards de francs CFA. Cette affaire avait été révélée par le Premier ministre Ousmane Sonko le 27 octobre dernier.

Voici l’intégralité de la plainte :

À l’attention de Monsieur le Procureur de la République près du Parquet Financier

Ardo Gningue

Dakar

Ardogningue7@gmail.com

Dakar, lundi 10 février 2025

Objet : Plainte contre X pour détournement de deniers publics et enrichissement illicite

Monsieur le Procureur,

J’ai l’honneur de vous adresser la présente plainte contre X pour des faits susceptibles de constituer les infractions de détournement de deniers publics et enrichissement illicite, conformément aux dispositions du Code pénal en vigueur.

En effet, M. Ousmane Sonko, actuel Premier ministre du Sénégal, a publiquement déclaré avoir découvert un compte contenant plus de 1 000 milliards de francs CFA le 27 octobre 2024. Cette affirmation, faite sans communication officielle des autorités financières compétentes, soulève des interrogations légitimes quant à l’origine et l’affectation de ces fonds.

Ces faits sont d’une extrême gravité, car s’ils sont avérés, ils pourraient relever :

1. Du détournement de deniers publics (Article 152) si ces fonds provenaient des ressources publiques et ont été soustraits illégalement.

2. De l’enrichissement illicite et détention illégale de documents financiers (Article 162 bis) si la découverte et la divulgation de ces informations ont été faites en dehors des voies légales et institutionnelles.

En conséquence, je vous prie de bien vouloir ordonner l’ouverture d’une enquête pour faire la lumière sur cette affaire et déterminer l’origine, la gestion et l’utilisation de ces fonds.

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire et, si nécessaire, pour me constituer partie civile afin de contribuer à la manifestation de la vérité.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Procureur, l’expression de ma considération distinguée.

Ardo Gningue

Activiste, citoyen engagé