Affaire des 37 milliards de l’ASER : Waly Diouf Bodiang fustige une opposition « en panne d’idées »

La polémique autour de la gestion de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) continue d’alimenter le débat public. Cette fois, c’est le Directeur général du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodiang, qui est monté au créneau pour dénoncer ce qu’il considère comme une tentative de diversion politique menée par certains responsables de l’ancien régime.

Dans une sortie largement commentée, l’ancien parlementaire s’est vivement attaqué à une initiative qu’il juge « inédite par son absurdité » : le fait, pour un député du peuple, ancien ministre et ex-directeur général sous le précédent régime, de vouloir réduire le débat à un décompte du nombre de poteaux électriques réalisés par l’ASER. Pour Waly Diouf Bodiang, cette démarche est « absurde dans son principe, ridicule dans sa mise en œuvre et totalement inutile dans ses résultats ».

Selon lui, cette initiative traduit une « panne sèche d’idées » d’une opposition en difficulté, incapable d’assumer le débat de fond sur sa propre gestion passée. « L’ombre d’un supposé scandale est agitée pour éviter la vraie question : celle de la gouvernance de l’ASER sous le régime de Macky Sall », estime-t-il.

Le Directeur général du Port évoque également la réponse du Directeur général actuel de l’ASER, qualifiée d’« électrocution à haute tension », qui aurait, selon lui, laissé ses contradicteurs sans véritable argumentaire. Depuis lors, poursuit-il, les critiques se seraient enfermées dans un « monologue terne », tentant en vain de créer « une tempête dans un verre d’eau ».

Waly Diouf Bodiang dénonce enfin ce qu’il perçoit comme une stratégie de manipulation de l’opinion à travers des déplacements dans certaines localités, aux côtés de figures médiatiques qu’il juge peu crédibles. Une démarche qui, selon lui, révèle une inquiétude profonde quant à l’avenir du débat public et à sa qualité.

Pour le responsable politique, cette séquence illustre une opposition qu’il qualifie de « salon », affaiblie par les performances du gouvernement en place et par une communication qu’il juge factuelle et efficace. « Réduite au silence sur le terrain des résultats, elle chercherait désormais une survie médiatique dans la désinformation », conclut-il, tout en adressant un message de soutien aux « patriotes sincères ».