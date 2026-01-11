Enseignement supérieur : le SAES alerte sur les pensions de réversion et le recrutement d’enseignants en Guinée

Le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) a tenu, le samedi 10 janvier 2026 à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, une réunion de son Secrétariat national, élargi au Bureau national et aux coordonnateurs du syndicat dans les universités publiques sénégalaises. À l’issue de cette rencontre, plusieurs questions majeures touchant au secteur de l’enseignement supérieur ont été examinées, donnant lieu à de fortes préoccupations et à des appels pressants à l’endroit des autorités.

Parmi les points saillants figure la situation persistante des pensions de réversion dues aux ayants droit des enseignants-chercheurs décédés. Le SAES déplore que, malgré la signature du décret n°2025-398 du 7 mars 2025 par le Président de la République visant à corriger cette injustice, de nombreuses veuves, veufs et orphelins ne bénéficient toujours pas de ces pensions. Une situation jugée d’autant plus incompréhensible qu’elle perdure en dépit des multiples rappels adressés au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) ainsi qu’au Fonds national de retraite (FNR).

Le syndicat attire également l’attention sur le blocage, depuis plus d’un an, de la liquidation et du paiement des pensions de retraite des enseignants-chercheurs retraités de nationalité étrangère. Selon le SAES, ces derniers ont pourtant été soumis au même régime de cotisations que leurs collègues sénégalais, des cotisations régulièrement prélevées par l’État du Sénégal via les universités publiques et reversées au FNR tout au long de leur carrière professionnelle.

Autre sujet au cœur des discussions : le recrutement de 300 enseignants-chercheurs et chercheurs en République de Guinée. Le SAES indique avoir pris connaissance d’une liste de 59 Sénégalais proposés, dont 41 docteurs sans emploi et six enseignants-chercheurs retraités, représentant environ 80 % des candidats, donc libres de tout engagement. En revanche, 12 enseignants-chercheurs, soit 20 % de l’effectif, seraient déjà en service dans des établissements publics sénégalais, une situation jugée incompatible avec les règles encadrant l’occupation simultanée d’emplois permanents.

Le syndicat précise toutefois que ce nombre ne représente que 0,4 % de l’effectif total des enseignants-chercheurs et chercheurs permanents des universités publiques sénégalaises. Il rappelle que la mobilité et la prise de disponibilité sont possibles, mais strictement encadrées par la loi n°81-59 du 9 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des universités. Le SAES souligne par ailleurs l’existence d’un protocole d’accord de coopération universitaire et scientifique signé le 23 mai 2025 entre le Sénégal et la Guinée, prévoyant la mobilité des enseignants-chercheurs, du personnel d’appui et des étudiants.

Face à l’ensemble de ces préoccupations, le SAES appelle les enseignants-chercheurs et chercheurs à se conformer strictement à la réglementation en vigueur. Il exhorte également le MESRI à procéder, conformément aux engagements de l’État dans le protocole Gouvernement-SAES du 6 janvier 2023, à un recrutement massif de docteurs sans emploi afin d’atteindre un taux de 70 % de permanents et d’améliorer significativement le taux d’encadrement, encore en deçà des normes internationales.

Enfin, le syndicat demande aux autorités ministérielles et universitaires du Sénégal et de la Guinée de définir clairement les mécanismes de mise en œuvre du protocole de coopération, dans le respect strict des réglementations en vigueur dans les deux pays. À défaut de réponses concrètes, le SAES annonce une mobilisation totale de ses militants dans les jours à venir pour obtenir une résolution définitive de ces dossiers jugés prioritaires.