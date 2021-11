Affaire des passeports : Trois rapports confirment l’état de santé dégradant de Simon

Chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar va se pencher aujourd’hui sur les deux recours déposés par Simon Kouka et Landing Mbissane Seck dit Kilifeu, qui portent sur le refus du juge d’instruction de leur accorder la liberté provisoire. Trois rapports de santé ont été déposés par le médecin de Simon et celui de la prison soulignant que son état risque de s’aggraver encore plus.

Les preuves de l’état de santé dégradant de Simon Kouka qui avait fait un AVC hémorragique en 2017 n’avaient pas convaincu le magistrat instructeur qui a refusé de lui accorder une liberté provisoire ainsi qu’à Kilifeu. Selon le quotidien « Les Échos », l’état de santé de M. Kouka s’est dégradé depuis quelque temps.

Une information confirmée par son avocat Me Moussa Sarr qui a affirmé l’avoir vu hier lundi. « Son état de santé s’est gravement dégradé. Les deux rapports de son médecin personnel qui est allé le voir en prison et un troisième rapport du médecin de la prison confirment que son état de santé s’est gravement dégradé », a-t-il déploré.

Poursuivant, la robe noire a déclaré qu’il espère que Kilifeu et Simon doivent être mis en liberté provisoire, car « tout le monde a déjà été entendu sur le fond. Et que toutes les conditions légales sont réunies pour que tous les deux soient mis en liberté provisoire ».

Kilifeu et Simon ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt en septembre dernier pour des faits de trafic de migrants, corruption, etc.