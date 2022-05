Affaire Dubaï Porta Potty : une influenceuse impliquée s’est suicidée

L’affaire Dubaï Porta Potty ne cesse de faire parler d’elle. Et ce vendredi 6 mai 2022, elle aurait fait sa première victime. En effet, selon le DailyExpress, l’influenceuse Mona Kizz se serait suicidée après la révélation de cette affaire.

C’est une sombre affaire qui ne cesse de faire parler d’elle, l’affaire Dubaï Porta Potty. Depuis quelques jours maintenant, elle affole les réseaux sociaux tant elle est dérangeante. Et pour cause, des influenceuses sont accusées d’avoir agi de manière on ne peut plus délicate dans le seul but de récolter de l’argent.

Une affaire sordide

En effet, certaines d’entre elles sont accusées d’avoir eu recours à des pratiques scatophiles contre une importante somme d’argent. Des déclarations qui ont fait l’effet d’une bombe. Une candidate de télé-réalité a été invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste jeudi 5 mai 2022 afin de donner son avis sur cette affaire. Face à Cyril Hanouna, elle n’a pas hésité à déclarer : « En tant que candidates de télé-réalité, on nous demande souvent des photos contre des sommes astronomiques. J’ai déjà reçu des propositions allant jusqu’à 5.000 euros pour des photos de mes pieds !

Ça varie en fonction de la personne, mais ça peut aller jusqu’à 50.000 euros pour des photos ou des vidéos. C’est toutes les semaines sur les réseaux, mais on reçoit aussi des mails. »

L’affaire fait sa première victime

Et peu de temps après c’est le bloggeur Aqababe qui prenait la parole. Ce dernier accusait de nombreuses candidates comme Marine El Himer, Manon Tanti ou encore Milla Jasmine de s’adonner à ces pratiques. Cette dernière avait pris la parole sur son compte Instagram pour répondre à ces rumeurs. « Vous avez envie d’y croire pour soulager votre frustration (…) Oui malheureusement il doit y avoir des filles qui s’adonnent à ces pratiques, mais je n’en fais pas partie et je n’en ai jamais fait partie », expliquait la meilleure ennemie de Jessica Thivenin, avant d’assurer qu’elle avait lancé des procédures contre les »personnes qui souhaitent salir (sa) réputation ».

Malheureusement, ce mardi 3 mai 2022, l’affaire a pris une tournure encore plus sordide. Et pour cause, selon les informations du Daily Express, l’affaire Dubaï Porta Potty viendrait de faire sa première victime, l’influenceuse Mona Kizz.

Au plus mal après avoir appris que son ancien compagnon s’était marié, elle n’aurait ensuite pas supporté l’éclatement de l’affaire Dubaï Porta Potty, et se serait jetée du septième étage de l’hôtel Al Fadha à Dubaï. Elle avait 24 ans et ne…lire la suite ici