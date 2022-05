Dubaï : Une ghanéenne payée 18000 dollars pour coucher avec un…

« J’ai couché avec un chien et mangé le ca.ca d’un Arabe à Dubaï », une Ghanéenne raconte son histoire

Vous avez peut-être déjà entendu parler des histoires de Dubai Porta Potty par un ami ou les avoir lues sur Internet, car c’est ce que feraient la plupart des modèles Instagram à Dubaï.

Selon plusieurs confessions sur YouTube de mannequins sans emploi sur Instagram qui se rendent à Dubaï, elles sont payées des milliers de dollars pour manger le caca des hommes arabes. Parmi toutes les dizaines d’histoires de Dubai Porta Potty, nous partagerons celle d’une femme ghanéenne qui a affirmé avoir été attirée dans cette vie par son amie.

Une jeune femme ghanéenne a parlé de sa terrible épreuve à Dubaï, qui lui a laissé un goût amer dans la bouche. Elle affirme que de nombreuses femmes attirantes s’envolent pour Dubaï pour manger des excréments humains et se livrer à divers fétiches s3xuels en échange d’argent.

La femme dévastée a décrit comment elle a été conduite dans un voyage tous frais payés à Dubaï par une amie glamour et a été soumise à la cruauté par ses hôtes.

Elle prétend qu’on lui a proposé 18 000 $ pour effectuer un travail sur l’hôte arabe pendant plus d’une heure sans s’arrêter. Elle a dit que malgré les coups agressifs qu’elle subissait, elle était terrifiée et obligée d’endurer. Elle a ensuite été chargée d’utiliser la bouche pour nettoyer le porta de son hôte arabe et de lui faire un fétichisme vocal.

Son hôte et la dame qui l’avait attirée à Dubaï ne lui ont finalement donné que 5 700 dollars et l’ont mise à la porte. Lorsqu’elle a tenté de protester contre cet acte horrible, elle a été intimidée, insultée et même menacée.

La femme a déclaré qu’elle porte toujours un énorme fardeau de culpabilité depuis qu’elle a été influencée par le style de vie somptueux de son amie, qu’elle croyait à tort associé à des affaires légitimes.

Elle a laissé entendre que la majorité des modèles Instagram qui se rendent à Dubaï en prétendant être en vacances sont en fait là pour se livrer à des matières fécales pour une grosse somme d’argent, une vie qu’aucune personne raisonnable ne devrait envier.

Lisez son histoire intégrale ci-dessous:

“Salut Aunty Ama, s’il te plaît garde ça secret pour moi au nom de Dieu. J’ai réalisé que je devais le dire quand j’ai vu certaines personnes exprimer leur point de vue sur d’autres plateformes.

Je fais également partie des femmes qui ont été abusées s3xuellement à Dubaï. J’ai rencontré une dame sur Facebook qui voyage beaucoup là-bas parce que j’ai vu des photos d’elle dans le désert et tout ça quand nous avons commencé à nous familiariser avec les commentaires sur Facebook et nous sommes devenus amies à partir de là.

Elle m’a dit plus tard comment elle gagnait de l’argent en allant à Dubaï et elle couchait avec une personne qui lui faisait gagner de l’argent et achetait des vêtements et des parfums pour venir les revendre, alors je lui ai dit qu’elle pouvait m’y emmener quand elle y allait. Je lui ai dit que je n’avais pas d’argent mais elle m’a dit qu’elle paierait pour moi et je lui rembourserai à notre retour. Nous sommes alors devenues si proches qu’elle me faisait confiance.

Hmmm aunty Ama le jour même où nous sommes arrivées là-bas, nous ne sommes pas allés à l’hôtel comme elle l’a dit, nous sommes allés directement dans une grande maison qui appartenait à un homme arabe. Il était ravi de me voir, alors je savais que c’était l’homme avec qui elle était sur le point de me mettre en contact, cette nuit-là, elle est partie en boîte de nuit avec l’ami de l’homme.

Il m’a attaché au lit de manière romantique et m’a demandée de sucer son p3nis ce que j’ai fait mais il ne m’a pas laissé m’arrêter et mes mâchoires me faisait mal, il a commencé à me battre et à me dire que j’allais lui donner une f3llation pendant une heure alors je ferais mieux de coopérer parce qu’il allait me payer 18 000 dollars. J’ai souffert mais je…Lire la suite ici