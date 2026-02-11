Affaire Farba Ngom : Me Oumar Youm annonce une plainte contre…

La riposte judiciaire est lancée. Me Oumar Youm a annoncé le dépôt imminent d’une plainte contre la ministre de la Justice, Yassine Fall pour « violations graves des droits » de son client, le député Farba Ngom.

S’exprimant en marge d’une conférence de presse ce mardi 11 février, au Café de Rome, l’avocat a indiqué que la plainte sera déposée au Sénégal et en cas d’absence de suite, portée devant des juridictions internationales notamment en France pour « violation du droit à l’image, atteinte à la vie privée, violation de données personnelles et du secret des correspondances ».

Selon Me Youm, repris par Seneweb, la ministre aurait commis « trop d’erreurs » dans la gestion du dossier de Farba Ngom notamment en instruisant, dit-il, un appel visant à maintenir son client en détention.

« C’est une détention arbitraire », a-t-il martelé, accusant les autorités judiciaires de mettre « la peine avant l’heure » et de fragiliser le principe fondamental de la présomption d’innocence.

L’avocat dénonce également une rupture d’égalité devant la justice, soulignant que pour des faits similaires, un co-inculpé Tahirou Sarr a recouvré la liberté tandis que Farba Ngom reste en prison.

Autre point soulevé : l’état de santé du député. Me Oumar Youm affirme que deux rapports médicaux ordonnés par le juge concluent à une incompatibilité entre son état de santé et la détention. Malgré cela, Farba Ngom serait maintenu en prison depuis près d’un an.

L’avocat appelle enfin les députés à « la retenue » au moment d’examiner la demande de levée de l’immunité parlementaire de leur collègue, estimant que cette immunité protège la fonction de représentant du peuple et ne peut être remise en cause en violation des règles constitutionnelles.