Affaire ”Keur Yeurmandé» : La date du procès de Ndella Madior connue

Après plusieurs mois de détention, la date du procès de Ndella Madior Diouf, fondatrice de la pouponnière Keur Yeurmandé, est désormais connue. Selon son avocat, Me Aboubacry Barro, son dossier a été enrôlé à l’audience du 11 novembre 2025 devant la Chambre criminelle de Dakar.

​Ndella Madior Diouf avait été arrêtée en décembre 2023. Elle est poursuivie pour une liste de chefs d’accusation lourds, notamment : homicide involontaire et complicité de ce chef ;traite de personnes ; exercice illégal de la médecine ; privation d’aliments ou de soins ayant entraîné la mort ; mise en danger de la vie d’autrui ; non-assistance à personne en danger ; obtention illégale de certificats d’inhumation.

​Le procès de cette affaire, qui avait suscité une vive émotion au Sénégal, aura donc lieu dans quelques semaines.

Avec Seneweb