Lat Diop, ancien DG de la LONASE et ancien ministre des Sports

Affaire Lat Diop : la Cour suprême examine le pourvoi du procureur général

L’affaire Lat Diop, ancien directeur général de l’ONASE, prend une nouvelle tournure judiciaire. Suite au pourvoi introduit par le procureur général, le dossier relatif à la mise en liberté provisoire de l’ex-DG sera examiné par la Cour suprême du Sénégal. L’affaire est inscrite au rôle de l’audience spéciale du jeudi 6 novembre 2025.

​Le parquet général a officiellement contesté la décision rendue par la Chambre d’accusation financière, qui avait accordé à Lat Diop une liberté provisoire assortie de conditions strictes : une assignation à résidence et le port d’un bracelet électronique.

​Incarcéré depuis le 26 septembre 2024, Lat Diop est poursuivi pour des chefs d’accusation lourds, incluant détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds, pour un montant total estimé à 8 milliards de francs CFA.

​Son arrestation avait fait suite à une dénonciation déposée par Mouhamed Dieng, représentant de la société de paris sportifs 1XBet.

Source : Seneweb