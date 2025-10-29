Affaire Madiambal : Les signaux de TFM et 7TV coupés

Le signal de la Tfm a été coupé sur la TNT par les autorités. Une décision qui fait suite à l’interview de Babacar Fall avec Madiambal Diagne diffusée sur la Rfm ce mercredi matin.

Babacar Fall, d’ailleurs, a été arrêté et embarqué par la police à son bureau après son interview avec le patron d’Avenir communication, visé par un mandat d’arrêt international.

Sur la TNT, le signal de la 7TV de Maimouna Ndour Faye arrêtée aussi pour les mêmes motifs ne fonctionne non plus. Cependant, sur Canal +, le signal de la Tfm continue d’émettre.