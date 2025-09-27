Affaire Madiambal : Maïmouna Bousso annonce une proposition de loi contre le détournement de deniers publics

L’affaire Madiambal Diagne continue d’alimenter le débat public, en particulier au sein de la mouvance présidentielle. Ce samedi, la députée Maïmouna Bousso a annoncé son intention de déposer une proposition de loi portant sur les cas de détournement de fonds publics.

« Dès la rentrée parlementaire, je soumettrai des propositions de loi à mon groupe parlementaire, qui en évaluera la pertinence. L’objectif : criminaliser le détournement de deniers publics », a déclaré l’élue de la majorité (Pastef).

Elle a par ailleurs précisé que le texte visera également « la saisie automatique de tout bien appartenant à toute personne qui fuit ou refuse de répondre à la justice ».