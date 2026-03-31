Affaire Mame Dior : Tout ce qu’il faut savoir

Initialement ouverte pour un présumé vol de 500 000 F CFA au Maroc, l’enquête impliquant les actrices Bigué Diop (alias Mame Dior dans Bété-Bété) et Déguène Ndiaye (Mensonges entre copines) a pris une tournure explosive avec l’exploitation de leurs téléphones par les enquêteurs.

Les investigations menées par la brigade de la Zone franche ont permis de mettre au jour des contenus jugés « sensibles », rapporte L’Observateur dans son édition de ce mardi 31 mars. Ces éléments, «dont la nature exacte n’a pas été officiellement précisée», ont conduit le procureur Saliou Dicko à ordonner l’ouverture d’une nouvelle procédure pour des faits de lesbianisme et d’actes contre-nature.

L’enquête complémentaire a été confiée à la Brigade de recherches de Keur Massar, chargée de mener des investigations approfondies.

Pour l’heure, précise le quotidien du Groupe futurs médias, citant des sources proches de l’enquête, le parquet a choisi de viser « X » afin d’identifier d’éventuelles ramifications dans ce dossier, À l’image de récentes affaires similaires, le procureur semble déterminé à faire toute la lumière sur cette affaire, qui pourrait impliquer d’autres personnes.

«Jusque tard dans la soirée d’hier, les gendarmes-enquêteurs ont interrogé les mises en cause sans qu’une mesure de garde à vue ne soit encore décidée», soufflent les interlocuteurs du journal.