Le mari assène 20 coups de couteau à sa femme…en pleine nuit

Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi dans le 8e arrondissement de Lyon.

Vers 2 h du matin, un homme, sous l’emprise de l’alcool, a appelé la police et a avoué un crime horrible.

Les forces de l’ordre se sont alors rendues immédiatement au domicile conjugal situé 34 rue Antoine-Lumière,

En entrant dans l’appartement, les agents sont tombés sur une scène épouvantable.

Le corps sans vie d’une jeune femme, âgée d’une trentaine d’années, gisait au milieu d’une mare de sang.

La victime a été lardée d’une vingtaine de coups de couteau.

Son compagnon, âgé également d’une trentaine d’années, a été interpellé sans incident sur le seuil de l’appartement. Il a été placé en garde à vue.

Source : F D