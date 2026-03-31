Entre bilan et élections…Ousmane Sonko met le PASTEF en ordre de bataille

En déplacement à Fissel pour l’inauguration du nouveau siège de son parti, le Premier ministre Ousmane Sonko a troqué ses habits de chef de gouvernement pour ceux de leader offensif du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). Devant une foule de militants acquis à sa cause, il a dressé un réquisitoire implacable contre la gestion de l’ancien régime de Macky Sall. Cette sortie marque une nouvelle étape dans la stratégie de communication du pouvoir actuel, axée sur la transparence radicale et la reddition de comptes.

Le point d’orgue de son discours a sans aucun doute été la question de la « dette cachée » et de la situation de référence du pays. Pour Ousmane Sonko, le diagnostic financier est sans appel : les prédécesseurs auraient contracté des engagements financiers sans l’aval de l’Assemblée nationale. Un acte qu’il qualifie sans détour de « crime financier », fustigeant une opposition qui, selon lui, tente aujourd’hui d’étouffer le débat pour masquer l’ampleur des « dégâts » commis.

Loin de se contenter d’une simple dénonciation politique, le Premier ministre a exigé des sanctions exemplaires contre ceux qu’il nomme les « criminels financiers ». « On doit les arrêter et les jeter en prison », a-t-il asséné, affirmant que l’impunité rendrait impossible toute explication pédagogique devant le peuple sénégalais. Pour le chef du gouvernement, la justice doit impérativement se saisir de ces dossiers pour que chaque responsable réponde de ses actes devant la nation.

Au-delà de la gestion d’État, ce déplacement à Fissel revêt une dimension électorale capitale. En inaugurant ce nouveau siège en zone rurale, Ousmane Sonko lance officiellement la machine de guerre du PASTEF pour les prochaines échéances législatives. Il s’agit pour le leader des patriotes de consolider sa base et de transformer l’adhésion populaire en une majorité parlementaire solide, indispensable pour faire passer les réformes de rupture promises durant la campagne présidentielle.

Afin d’ancrer cette réalité dans l’esprit des Sénégalais, Ousmane Sonko a révélé avoir donné des instructions fermes à l’ensemble de ses ministres et directeurs généraux. Désormais, tout déplacement officiel devra débuter par un exposé de la « situation de référence ». L’objectif est double : justifier le temps nécessaire aux réformes et mobiliser l’électorat autour de l’idée que le redressement national nécessite une unité politique sans faille derrière le projet.

Opposant le patriotisme de l’action à celui des mots, Sonko a défini l’engagement national par le travail et la retenue. Il a d’ailleurs exprimé de profonds doutes sur la capacité de l’opposition actuelle à porter une vision de développement, l’accusant de vouloir restaurer des pratiques de gestion révolues que les électeurs devront sanctionner dans les urnes.

La souveraineté nationale a également occupé une place centrale dans son allocution, thème porteur pour le scrutin à venir. Ousmane Sonko s’est voulu le rempart contre les influences extérieures jugées nuisibles aux intérêts du Sénégal. « Le pays ne sera ni bradé ni vendu », a-t-il martelé, promettant une révision systématique des décisions antérieures qui auraient pu porter préjudice à l’économie nationale au profit d’intérêts étrangers.

Le Premier ministre a profité de cette tribune pour esquisser une nouvelle orientation stratégique des investissements publics, axée sur l’agriculture et l’industrialisation plutôt que sur les grands projets immobiliers comme Diamniadio. Ce discours, très orienté vers les terroirs, vise à séduire le monde rural et les jeunes en quête d’emplois productifs. C’est une stratégie de conquête territoriale qui vise à élargir l’influence du PASTEF bien au-delà des centres urbains.

Cette visite à Fissel aura servi de rampe de lancement à une offensive politique et électorale majeure. En plaçant la situation de référence au centre du débat et en structurant son parti à l’échelle locale, Ousmane Sonko cherche à légitimer les réformes structurelles tout en préparant le terrain pour une confirmation de son hégémonie politique. Le message est clair : la rupture ne fait que commencer, et le PASTEF est déjà en ordre de bataille.

La rédaction de Xibaaru