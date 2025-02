Affaire Matar Diagne : La famille doute du suicide

Babacar Diagne, frère aîné du défunt étudiant Matar Diagne, brise le silence. Interrogé par L’Observateur, qui l’a rencontré à Guiraw rails sud, en banlieue dakaroise, il écarte la thèse du suicide. «Cela nous surprend très sincèrement. Peut-être qu’il le vivait seul, mais jamais il ne s’est plaint d’une quelconque maladie. La seule pathologie qu’on lui connait, ce sont des maux de dents assez fréquents, mais pas plus», explique-t-il.

L’interlocuteur du journal de poursuivre : «L’isolement que mon jeune frère évoque également, c’est certainement là-bas à l’Ugb. Dans la famille, il existe certes des problèmes comme partout, mais personne n’est tenu à l’écart. La preuve, nous prenons toujours ensemble le déjeuner.»

Selon son frère, Matar Diagne était «casanier, studieux et très pieux» : «C’est comme s’il était le plus responsable dans la famille. Il ne ratait pas les prières et avait toujours son chapelet en main. Il était trés casanier. D’ailleurs, dans le quartier, peu de nos voisins le connaissent. Le seul ami qu’on lui connait réside non loin d’ici à Sips», a-t-il décrit.

Babacar Diagne révèle que le cursus scolaire du défunt a été perturbé par «des retards de paiement». «Cela nous arrivait très fréquemment. C’est vous dire que des difficultés ont toujours jalonné la vie de Matar», a-t-il confessé.

Il s’empresse toutefois d’ajouter que malgré «ce dénuement», son jeune frère «a décroché haut la main l’entrée en sixième pour se retrouver au Cem Thiaroye 44 puis au Lycée de Thiaroye où il a [obtenu] son Bac avec brio [étant premier du centre] avant d’être orienté à [l’Ugb]». Le corps sans vie de Matar Diagne y a été découvert, «accroché à la penderie avec un drap», lundi soir, trois ans après son admission en droit public.

Babacar Diagne confirme que «son frère participait avec sa bourse aux soins de sa mère, victime d’un Avc».

«La dernière fois qu’on s’est vus, [c’était à l’occasion] des fêtes de fin d’année. Il est resté jusqu’au 2 janvier avant de repartir à Saint-Louis. Je l’ai raccompagné à la gare des Baux maraichers où il a pris un véhicule et rien dans son comportement ne laissait croire qu’il souffrait», insiste l’aîné.