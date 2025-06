Affaire Mor Seck : Le collectif Noo Lank demande l’ouverture d’une enquête indépendante

Le Collectif Noo Lank exprime sa vive indignation et sa profonde colère suite à la mort tragique de Mor SECK, jeune vendeur de téléphones sauvagement interpellé, torturé puis abandonné à son sort par la police de Yeumbeul Nord, pour un simple mot : « Lan la ? »

Les faits sont glaçants : Contrôlé à Yeumbeul par des policiers présumés en civil, Mor Seck, étonné, lève la main et demande : « Lan la ? ». Une parole jugée “insultante” par les agents, qui décident de le “corriger”. Ils le menottent, l’embarquent manu militari, et lui infligent des violences sous les yeux de son frère, notamment au niveau du bassin, à proximité du commissariat.

Cette nuit, il a été battu, torturé, ligoté, puis libéré vers 2h du matin, abandonné dans un état critique. Quelques jours plus tard, il succombe à ses blessures.

Face à ce crime, la Police nationale a fait une communication laconique sur X, parlant d’une “enquête indépendante, libre et impartiale”, comme si l’appareil d’État n’était pas juge et partie dans ces drames à répétition. Toujours prompte à jouer la victime tueuse mais jamais coupable.

Le Collectif Noo Lank s’incline devant la mémoire de Mor Seck et exprime tout son soutien à sa famille et dénonce la torture et les bavures policières, systémiques et couvertes par un silence complice.

Noo Lank exige l’ouverture d’une enquête réellement indépendante avec participation d’organisations de défense des droits humains et invite la famille à designer un médecin pour une contre autopsie.

Le collectif rappelle surtout que le respect de la police commence par le respect de la loi par les policiers eux-mêmes.

Mor Seck ne doit pas mourir deux fois : d’abord sous les coups, puis dans l’oubli.

Il est temps de mettre fin à cette police de matraques. Trop de jeunes sont morts dans le silence des commissariats. Trop de mères ont pleuré sans justice.

À bas l’impunité. Justice pour Mor Seck.

Justice pour tous les humiliés, tous les torturés, tous les assassinés.

Le Secrétariat Exécutif National (SEN)