Louga : Lancement de l’association Terang’Aby

Le 21 juin prochain, Louga accueille le lancement officiel de l’Association Terang’Aby, portée par la basketteuse internationale Aby Gaye. Cet événement, pensé comme une plateforme d’échange et de mobilisation autour de l’avenir des jeunes filles sénégalaises, s’annonce comme un moment phare pour les politiques publiques éducatives, sportives et sociales.

Entre sport, estime de soi et autonomisation, le projet Terang’Aby incarne l’esprit d’un développement holistique de la jeunesse féminine. Il rejoint les grandes orientations nationales en matière d’égalité des genres, de promotion du leadership féminin, mais aussi d’inclusion par le sport et l’éducation.

Deux temps forts viendront rythmer cette journée : une table ronde sur la confiance en soi et l’estime de soi chez les jeunes filles et une seconde table ronde sur l’importance de l’éducation des filles au Sénégal, avec des experts de l’éducation formelle et non formelle.

À l’heure où le gouvernement sénégalais réaffirme son attachement à l’inclusion sociale et à l’égalité des chances, la présence des représentants du Ministère des Sports et du Ministère de la Femme à cet événement prend tout son sens.

« Terang’Aby repose sur l’idée que le sport peut être un levier de transformation sociale, particulièrement pour les filles issues de zones marginalisées. Parce qu’elle vise à renforcer la confiance en soi des jeunes filles, tout en les retenant sur les bancs de l’école. Et parce que cette initiative, portée par une figure inspirante du sport sénégalais, mérite un soutien officiel, institutionnel et durable », selon l’initiatrice de l’événement.

Aby Gaye ne compte pas venir seule : « je viens avec une vision. Une vision qui croise les champs du sport, de l’éducation et de l’action sociale, que les ministères de tutelle incarnent au quotidien ».

Aly Saleh