Affaire Pape Cheikh Diallo : Les confessions de Ass Dione

Ass Dione porte à 52 le nombre de personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête visant des adeptes aux actes contre-nature, diligentée par la brigade de Keur Massar. Le célèbre chanteur religieux a été coincé samedi «en pleine circulation à Dakar», selon Libération. S’appuyant sur des «échanges compromettants» relevés dans le téléphone de l’animateur, poursuit le journal, les gendarmes le soupçonnent d’avoir entretenu des relations intimes avec Pape Cheikh Diallo, envoyé en prison pour cette affaire.

Confronté aux preuves des enquêteurs, Ass Dione est passé aux aveux. «Le chanteur religieux a livré les détails de sa vie cachée avec Pape Cheikh Diallo avant de tout mettre sur le dos de ‘seynaté’», rapporte la même source. Celle-ci pousse plus loin, informant que si le chanteur religieux a balayé les accusations de trafic de drogue, il a reconnu en avoir consommée de «petites quantités» pour être «plus performant» lors de ses ébats sexuels avec Pape Cheikh Diallo.

«Son téléphone, saisi et sous exploitation avec son consentement, pourrait révéler d’autres secrets», prédit Libération.

Avec Seneweb