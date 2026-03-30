Me Doudou Ndoye relativise les supposées tensions entre Diomaye et Sonko

Invité de l’émission Le Jury du Dimanche sur iRadio, l’avocat Me Doudou Ndoye a tenu à apaiser les débats autour des divergences supposées entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Pour lui, ces différences relèvent du fonctionnement normal de la vie politique.

Alors que certains observateurs évoquent des tensions au sommet de l’État, Me Doudou Ndoye se veut catégorique : « Ce ne sont pas des bouts de bois. Ce sont des êtres humains », a-t-il déclaré, rappelant que chaque dirigeant porte une vision et une lecture propre des événements. Selon lui, chercher une uniformité absolue serait contraire à la nature même de l’action publique.

Pour illustrer son propos, l’avocat a convoqué l’histoire politique française, citant la relation parfois conflictuelle entre François Mitterrand et Michel Rocard. Il a également rappelé la célèbre formule de Laurent Fabius : « Lui c’est lui, moi c’est moi », pour montrer que la coexistence de sensibilités différentes au sommet de l’État n’est ni nouvelle ni forcément problématique.

Au-delà des contrastes de style, Me Doudou Ndoye insiste sur la nécessité de privilégier les points communs et l’intérêt général. « Ce sont les points communs qu’il faut chercher pour avoir la paix, et non les divergences », a-t-il conseillé, invitant à dépasser les lectures alarmistes pour se concentrer sur l’action gouvernementale.

L’avocat a également rappelé que les alliances politiques ne sont jamais figées, citant les trajectoires de Léopold Sédar Senghor et d’Abdou Diouf pour démontrer que les séparations font partie intégrante de l’histoire. Toutefois, il précise que tant que les acteurs respectent la Constitution et l’éthique, ces différences ne constituent pas une menace pour la nation.

« Que chacun défende sa vision dans le cadre des institutions. Que chacun défende sa nation, en fonction de ce que permettent la Constitution et la morale », a conclu Me Doudou Ndoye, invitant à relativiser les débats et à voir dans la diversité des approches une richesse plutôt qu’un danger.