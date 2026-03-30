Installation d’un point focal de l’ADEPME à Tamba : Alpha Thiam appelle à une « souveraineté économique »

La cérémonie d’installation du point focal de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) à Tambacounda a pris des allures de manifeste économique. Son Directeur général, Alpha Thiam, a livré un discours fort, empreint de gravité et d’ambition, devant les autorités locales, les élus et les acteurs économiques de la région.

Dès l’entame de son propos, il a insisté : « Nous ne posons pas un acte administratif. Nous posons un acte de souveraineté économique. » Pour lui, Tambacounda, région la plus vaste du Sénégal, riche en terres et en ressources, ne peut se contenter d’un poids de 2 % dans le PIB national. « C’est un paradoxe, mais surtout une situation inacceptable », a-t-il martelé, dénonçant une économie insuffisamment transformée et des chaînes de valeur non structurées.

Le Directeur général de l’ADEPME a rappelé les drames liés à l’émigration clandestine, qui endeuille de nombreuses familles du Sénégal oriental. Face à cette réalité, il a lancé un appel vibrant : « Aucune région ne doit perdre sa jeunesse faute d’opportunités. » L’objectif affiché est clair : fixer les jeunes sur place, créer des emplois et transformer les potentialités locales en richesses durables.

Alpha Thiam a salué la vision du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, concrétisée par le Plan Diomaye pour le Sénégal Oriental, adopté en Conseil des ministres le 11 février dernier. Ce plan prévoit la relance du chemin de fer Dakar–Tambacounda, la construction d’infrastructures (écoles, hôpitaux, université, port sec) et le repositionnement stratégique de Tambacounda et Kédougou.

Dans son intervention, le patron de l’ADEPME a élargi la réflexion à l’échelle internationale, citant les grandes entreprises qui incarnent la souveraineté économique de leurs pays : le CAC 40 en France, le S&P 500 aux États-Unis, OCP au Maroc, Dangote et MTN au Nigeria. « Où sont nos champions ? », a-t-il interrogé, avant de présenter le programme Impact PME 2026, destiné à transformer les idées locales en entreprises solides.

Le point focal de Tambacounda, a-t-il précisé, ne sera pas un simple bureau administratif, mais « un centre de transformation, un accélérateur d’entreprises, un catalyseur d’opportunités, un levier de souveraineté économique ». Il a appelé à une mobilisation collective des autorités, entrepreneurs, jeunes et femmes pour faire passer Tambacounda de 2 % à une région moteur de l’économie nationale.

Alpha Thiam a terminé son discours en lançant un défi : « N’attendons pas que l’on fasse pour Tambacounda. Faisons pour Tambacounda. Parce que l’histoire ne s’attend pas, elle se construit. »