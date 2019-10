AFFAIRE PETROTIM : 23 personnes convoquées par le Doyen des juges

Les auditions dans l’affaire Petrotim démarrent ce 4 novembre. Le journaliste Mouth Bane, l’activiste Babacar Mbaye Ngaraf et l’homme politique, Mamadou Lamine Diallo, seront les premiers clients du Doyen des juges. Abdoul Mbaye, Birahim Seck et Boubacar Camara passent le 5 novembre. Samuel Sarr et Souleymane Ndéné Ndiaye sont convoqués le 7 novembre.

Les auditions reprendront le 11 avec l’ancien Directeur général de Petrosen, Ibrahima Mbodj, Djibril Kanouté et Awa Ndongo, qui représentait au Sénégal les intérêts de Tullow, en compagnie de Géraud Moussarie, représentant de BP au Sénégal.

Au total, le magistrat-instructeur a émis 23 convocations.