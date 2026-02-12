Affaire Pierre Robert : aveux glaçants sur le projet de « Centre de formation au sexe » à Dakar

L’affaire Pierre Robert, ressortissant français arrêté en avril dernier à Beauvais, connaît un tournant majeur à Dakar. Le Doyen des juges a délivré quatorze mandats de dépôt, confirmant l’existence d’un réseau pédocriminel structuré et transnational.

Entre 2015 et 2025, Pierre Robert aurait dirigé une organisation exploitant des enfants vulnérables âgés de 3 à 15 ans, souvent issus de milieux défavorisés. Ses complices locaux, surnommés « formateurs sexuels », recrutaient les mineurs, les abusaient, filmaient les actes et transmettaient les vidéos au commanditaire.

Parmi eux, Amath Lô, arrêté aux Almadies, se présentait comme la « femme » de Pierre Robert. Hébergé dans un appartement financé par ce dernier, il vivait avec plusieurs jeunes garçons et recevait une rémunération mensuelle en échange de vidéos intimes.

Les enquêteurs ont saisi divers objets liés à la sexualité ainsi que des documents médicaux. Babacar Diallo, interpellé à Kaolack, a reconnu avoir recruté des enfants de moins de dix ans pour les initier au sexe, dans le cadre d’un projet visant à créer un « centre de formation » à Dakar. Birame Senghor, alias “Boubacar Sweettie”, décrit comme un intermédiaire régulier, affirme avoir contracté le VIH depuis dix ans. D’autres complices, comme Malick Sène Guèye, soupçonné de gérer la logistique, ont également été arrêtés.

Les enquêteurs ont découvert qu’un appartement à Ouakam servait de quartier général, avec des preuves de flux financiers réguliers via Western Union pour couvrir loyers, cadeaux et rémunérations. Des rencontres étaient aussi organisées dans une villa à Saly, où des enfants défavorisés étaient livrés aux abus.

Les témoignages des victimes sont accablants. Un adolescent de 13 ans a raconté avoir été contraint à des actes sexuels par un formateur, qui envoyait ensuite les images au « patron ». D’autres enfants ont affirmé avoir subi directement les violences de Pierre Robert ou avoir été livrés à ses invités.

L’instruction se poursuit, mais ces révélations mettent en lumière l’ampleur et la gravité d’un réseau pédocriminel transnational, dont les ramifications continuent d’être explorées par la justice sénégalaise.