Crise universitaire : 97 étudiants libérés après les manifestations à l’UCAD  

Les appels à l’apaisement semblent produire leurs effets dans la crise qui secoue les universités publiques. Mercredi soir, le procureur de la République a ordonné la remise en liberté de 97 étudiants arrêtés lors des heurts à l’UCAD, survenus après la mort de leur camarade Abdoulaye Bâ.

Selon Les Échos, parmi les personnes interpellées figurait le président de l’Amicale des étudiants de la Faculté de médecine, celle du défunt. Trois étudiants, identifiés comme des leaders, demeurent toutefois en détention, le temps de procéder à des vérifications.

Cette décision marque une étape importante dans la recherche d’un climat plus apaisé au sein des campus, après plusieurs jours de tensions et de confrontations avec les forces de l’ordre.