L’histoire politique doit-il forcément se répéter ? (Par El Hadji Seydou Nourou Ndiath)

Je me souviens encore l’arrivée du Président Sall au pouvoir qui avait créé beaucoup d’espoir dans la jeunesse sénégalaise. J’étais convaincu que son élection allait être une chance de rompre avec la politique politicienne qui n’arrêtait pas de tirer l’économie vers le bas. Nous avions entendu un discours plausible et porteur d’espoir avec des termes du genre : la patrie avant le parti ; gouvernance sobre et vertueuse. S’en est, entre autres, la création de l’OFNAC. Tout cet élan était suffisant pour garder espoir. Cependant ce ne fut rien d’autre qu’un poudre aux yeux au profit des intérêts personnels. Du moins, telle fut ma perception quelques années après de multiples péripéties marqués par des actes politiques forts. En guise d’exemple nous avons l’attitude du président d’alors vis-à-vis de sa probable troisième candidature.

C’est donc grâce aux comportements de certains militants du parti Alliance Pour la République (APR) ainsi que certains actes de leur leader politique que j’ai arrêté toute identification à leur idéologie politique, alors que j’étais pris pour un militant tellement je défendais leur cause.

Aujourd’hui il me semble que l’histoire est en train de se répéter sans qu’on ne la remarque. Si les politiques (autorités comme militants) considèrent que les attentes de la population sont non seulement nombreuses et que chaque frange de ladite population peut se sentir satisfait différemment ils ne tarderont pas à revoir leur posture. De prime abord il y a une partie de la population dont la satisfaction émane directement d’actes concrets susceptibles de changer une partie de leur vie. Ces derniers sont les plus difficiles à satisfaire politiquement car ils attendent des réalisations dans beaucoup de domaines surtout celles liées aux besoins de base. Ensuite il y a cette frange de la population qui, même s’ils peuvent attendre des actes concrets comme les premiers, peuvent se sentir apaisés s’ils arrivent à bénéficier d’une liberté d’expression. Justement il semble qu’aujourd’hui cette liberté n’est pas garantie car la plupart de ceux qui prennent la parole courent le risque d’être insulté par des militants ou sympathisants du parti au pouvoir. On peut se permettre de dire que nombre de sénégalais ont le désir de s’exprimer mais en même temps ont peur d’être lynchés dans les réseaux sociaux. Enfin on peut trouver une partie de la population qui, selon moi, ne sera satisfait. Et ces derniers n’attendent que le jour du vote pour tenter de participer, d’une manière ou d’une autre, à la chute du pouvoir. Ce dernier groupe ne peut jamais trouver ses comptes dans un régime nonobstant les réalisations.

Ce qui est déplorable dans ce régime que nous avons soutenu jusqu’à son accession au pouvoir, ce n’est point sa lenteur du point de vue de la satisfaction des besoins de base de la population, mais cet acharnement qui se fait à l’encontre de certains dignitaires religieux. Ce n’est pas parce que nous n’avons pas le même avis que l’autre a tort. Récemment la sortie de notre professeur Souleymane Bachir Diagne a été une lumière. En effet il nous a enseigné en substance que chacun peut, s’il le veut, jouir de sa liberté de se taire. Alors devons-nous condamner tous ceux qui se sont tus durant le régime précédent et qui ont décidé de parler aujourd’hui ?

El Hadji Seydou Nourou NDIATH

Conseiller en travail social