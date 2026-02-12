UCAD : Suspension des amicales d’étudiants et maintien du calendrier universitaire

Le Conseil académique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) s’est réuni en urgence ce mercredi 11 février 2026, sous la présidence du Recteur, le Professeur Alioune Badara Kandji, pour examiner la situation sécuritaire au sein du campus social.

À l’ordre du jour figurait un point unique : les incidents survenus le lundi 9 février 2026, qui ont coûté la vie à l’étudiant Abdoulaye Ba, inscrit en deuxième année de Licence en Médecine. Ce drame, qui a profondément bouleversé la communauté universitaire, a suscité une vive émotion au sein du Conseil académique.

Dans une déclaration solennelle, le Conseil s’est incliné devant la mémoire de l’étudiant disparu et a présenté ses condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble des étudiants et du personnel de l’UCAD.

Réaffirmant son attachement indéfectible à la sécurité des personnes et à la préservation des biens dans l’espace universitaire, le Conseil académique a pris plusieurs décisions majeures à l’issue de ses délibérations. Il a ainsi décidé d’assurer la continuité des activités pédagogiques et scientifiques, tout en veillant au respect du processus de normalisation du calendrier universitaire.

Par ailleurs, les amicales d’étudiants sont suspendues à titre conservatoire et jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure vise, selon les autorités universitaires, à apaiser le climat social et à prévenir de nouveaux incidents.

Le Conseil a également annoncé la mise en place d’un comité ad hoc chargé de formuler des propositions sur les modalités de représentation des étudiants au sein des instances universitaires, dans une perspective de réforme et d’encadrement plus structuré.

En outre, des cellules d’écoute seront instituées pour accompagner les différentes composantes de l’université, notamment les étudiants, le Personnel d’Enseignement et de Recherche (PER) ainsi que le Personnel Administratif, Technique et de Service (PATS).

Enfin, le Conseil académique a réitéré son engagement en faveur de la manifestation de la vérité et du respect des principes fondamentaux qui régissent l’institution universitaire, dans un contexte marqué par une forte attente de justice et d’apaisement au sein de la communauté académique.