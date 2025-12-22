Affaire Softcare : Guy Marius Sagna a reçu une délégation de l’usine

Engagé activement dans le dossier Softcare, au centre des débats publics depuis plusieurs semaines, le député Guy Marius Sagna réaffirme son attachement à la protection de la santé des femmes et des enfants, principaux utilisateurs des produits de la marque.

Dans ce cadre, le parlementaire a indiqué avoir reçu, ce jour, une délégation de l’usine Softcare, à leur demande. Cette rencontre a permis à l’entreprise de lui remettre un ensemble d’éléments qu’il s’est engagé à analyser dans les plus brefs délais.

« Je vous informe qu’à leur demande, j’ai reçu aujourd’hui une délégation de l’usine Softcare qui a mis à ma disposition des éléments que je vais examiner dans les meilleurs délais avant de vous revenir », a déclaré Guy Marius Sagna.