CAN 2025 : Kalidou Koulibaly recentre les Lions sur l’objectif continental

À la veille de son entrée en lice à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, l’équipe nationale du Sénégal a tenu sa traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Un rendez-vous marqué par un message fort du capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly : la CAN est la priorité absolue.

Face aux médias, le défenseur central sénégalais a tenu à écarter toute forme de distraction liée aux échéances futures, notamment la Coupe du monde, afin de maintenir le groupe pleinement concentré sur l’objectif immédiat.

« Beaucoup de choses se disent sur la Coupe du monde, mais l’essentiel est de rester focalisés sur la CAN. Nous avons un seul objectif. Cela fait plus de trois mois que je pense à cette compétition. Je dors avec l’image de soulever cette Coupe d’Afrique », a-t-il confié avec détermination.

À travers cette déclaration, Kalidou Koulibaly a lancé un appel clair à ses coéquipiers : le Sénégal doit aborder la compétition avec ambition et engagement total, sans se projeter au-delà.

« Je respecte énormément cette compétition et je sais ce que représente une victoire à la Coupe d’Afrique. Nous devons la jouer à fond et tout faire pour la remporter. Le reste viendra après », a conclu le capitaine des Lions.