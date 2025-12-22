SOFTCARE brise le silence et affirme sa coopération avec les autorités

La société SOFTCARE SN Company Limited est sortie de sa réserve ce lundi pour répondre aux débats et accusations relayés ces dernières semaines sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Dans un communiqué rendu public, l’entreprise explique avoir volontairement observé le silence jusque-là, par confiance dans les institutions de la République et le processus d’enquête engagé par les autorités compétentes.

Selon la direction de SOFTCARE, cette prise de parole vise avant tout à éviter que l’opinion publique ne soit induite en erreur par des informations jugées « inexactes ». L’entreprise affirme accorder une « entière confiance » au gouvernement sénégalais ainsi qu’au groupe d’enquête conjoint mis en place pour faire la lumière sur les faits reprochés.

SOFTCARE assure qu’elle coopérera pleinement avec les autorités tout au long du processus d’investigation et appelle l’ensemble des acteurs de la société à faire preuve de patience, dans l’attente des conclusions officielles de l’enquête.

Par ailleurs, la société prévient qu’elle se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires face aux « diffamations, dénonciations calomnieuses et rumeurs infondées » circulant actuellement sur les plateformes numériques, afin de défendre ses intérêts et son image.

Présente au Sénégal depuis de nombreuses années, SOFTCARE SN Company Limited rappelle avoir créé plus de 500 emplois directs et contribué indirectement à l’emploi de milliers de personnes. L’entreprise souligne également son engagement à respecter strictement les lois et règlements en vigueur, ainsi qu’à garantir la santé et la sécurité des consommateurs.

Dans son communiqué, SOFTCARE réaffirme son attachement aux valeurs démocratiques et à l’État de droit, estimant que « personne ne doit être inquiété ou voir ses intérêts lésés sans raison ». Elle met en avant l’importance de la production locale, qu’elle considère comme un levier essentiel de l’emploi, de l’industrialisation et du développement économique du pays.

Enfin, l’entreprise renouvelle son engagement à maintenir des normes de qualité élevées, à placer la sécurité et la satisfaction des consommateurs au cœur de ses priorités et à poursuivre ses activités dans le strict respect du cadre réglementaire sénégalais.